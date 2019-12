Le président de la réunion des hauts responsables (SOM) de l'APEC 2020, Hairil Yahri Yaacob prend la parole. Photo: VNA



Kuala Lumpur (VNA) - La réunion informelle des hauts fonctionnaires de l'APEC (ISOM APEC 2020) a lieu les 10 et 11 décembre au centre international des conférences Langkawi, en Malaisie.

L'événement réunit les officiels des 21 économies membres de l'APEC, du Conseil consultatif des gens d'affaires de l'APEC ( ABAC), du Conseil de coopération économique du Pacifique (PECC), du secrétariat de l'APEC. La délégation vietnamienne conduite par Pham Quynh Mai, cheffe adjointe du Département des politiques commerciales multilatérales du ministère de l'Industrie et du Commerce y a participé.

En tant que pays hôte, la Malaisie a organisé de nombreuses activités importantes tels que le symposium sur les priorités des réunions informelles des hauts fonctionnaires de l'APEC (ISOM), la réunion informelle du Comité du commerce et de l'investissement, une discussion des hauts officiels sur la vision de l'APEC pour l'après 2020.

Ayant pour thème "Optimiser le potentiel humain pour un avenir de prospérité partagée", l'APEC 2020 se concentrera sur trois priorités : le renforcement du commerce et de l'investissement, la participation économique exclusive via les technologies et l'économique numérique, et l'accélération du développement durable.

A cette occasion, Pham Quynh Mai a affirmé que le Vietnam soutient le thème et l'objectif de l'APEC 2020 de la Malaisie et la vision de l'APEC pour l'après 2020. Elle a souligné que 2020 serait une année importante car l'APEC fera le bilan de l'achèvement de l'objectif de Bogor, élaborera la vision pour l'après 2020 et renforcera l'intégration économique régionale et l'économie numérique. -VNA