Da Nang. Photo: Vnexpress

Hanoï (VNA) - "Il n'y a pas de meilleur exemple de patriotisme, d'héroïsme et de sacrifice que le Vietnam. Et, il n'y a aucun pays au monde qui soit plus amical avec Cuba que le Vietnam…", a souligné Fausto Triana, ancien journaliste de Prensa Latina au site web Thegioi&Vietnam.



Un article du Financial Times fin 1991 a encore plus piqué ma curiosité. Ce journal a montré les résultats impressionnants d'une réforme économique naissante appelée "Doi Moi".



22 ans plus tard, le plus beau cadeau pour moi fut d'avoir l'opportunité d'y retourner avec la délégation de presse accompagnant la visite de la présidente chilienne Michelle Bachelet à Hanoï fin 2017. Une fois de plus, ce merveilleux pays d'Asie du Sud-Est m'a surpris.



Revenir à Hanoï après une longue période et découvrir à nouveau la magie d'une ville aux caractéristiques coloniales françaises fut très intéressant.



Les retrouvailles avec Hanoï se sont déroulées au-delà de mes attentes. Le lac Hoan Kiem avait été restauré. J'ai marché dans les rues et je suis tombé amoureux du bâti ancien mélangé à la modernité et des sourires chaleureux des gens.



Au Vietnam, j'ai obtenu un grand succès dans mon travail professionnel, et grâce à de nombreux amis et collaborateurs, j'ai pu interviewer à plusieurs reprises d'anciens dirigeants tels que le secrétaire général Do Muoi et le Premier ministre Vo Van Kiet, ainsi que deux personnalités qui ont contribué grandement à l'histoire de l'Indochine et du Vietnam: le secrétaire général Nguyen Van Linh et le général Vo Nguyen Giap.



J'ai appris beaucoup du peuple vietnamien et j'admire son héroïsme. Les conversations avec le général Giap, considéré comme un génie militaire mondial, m'ont dévoilé un homme d'une simplicité et une humilité absolues, animé d'un amour pour ce pays exemplaire.



Le Vietnam est comme une école pour moi, indépendante et professionnelle. Chaque fois que j'évoque mon île des Caraïbes, tout le monde m'appelle "đồng chí" (camarade).



J'ai eu la chance de visiter de nombreux endroits au Vietnam tels que les tunnels de Cu Chi, Ho Chi Minh-Ville, les provinces méridionales, le site historique de Dien Bien Phu, les merveilles de Hue et le port de Hai Phong…



Je veux mentionner Da Nang. Je suis venu ici pour la première fois en 1995. C'était alors une puissante base aérienne américaine. 22 ans plus tard, fin 2017, quand j'y suis revenu, j'ai ressenti beaucoup de surprises avec le pont du Dragon, le pont tournant de la rivière Han et le pont Thuan Phuoc et le poste d'observation de Tran Thi Ly et toutes ses vues environnantes..



Il n'y a pas de meilleure référence dans le monde progressiste que le Vietnam. Il n'y a pas de meilleur exemple de patriotisme, d'héroïsme et de sacrifice que le Vietnam. Et, il n'y a aucun pays au monde qui soit plus amical avec Cuba que le Vietnam…/.-CPV/VNA