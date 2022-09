Hanoi (VNA) - Le comité permanent de l’Assemblée nationale a donné son avis ce samedi à Hanoi sur les rapports relatifs aux politiques de développement énergétique pour la période 2016-2021 ainsi que sur de différentes résolutions de l'Assemblée nationale sur la réforme éducative.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

«La transition énergétique doit aller de pair avec l'adaptation au changement climatique et la protection de l'environnement. La transition énergétique représente de nombreuses opportunités, mais les défis à relever sont également de taille. Comment profiter des opportunités et surmonter les risques ? Nous devons trouver la réponse à cette question, d’autant plus que le Vietnam s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, soit un niveau équivalent à celui de l'Europe», a déclaré le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Les élus ont également discuté des politiques spécifiques appliquées à la ville de Buôn Ma Thuôt, dans la province de Dak Lak, sur les Hauts plateaux du Centre.

Après une semaine de travail, le débat juridique du mois de septembre s’est achevé ce samedi après-midi dans la capitale vietnamienne. – VOV/VNA