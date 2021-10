Le vice-président de l'Assemblée nationale dirige la discussion en ligne du matin du 29 octobre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Poursuivant la 2e session de la 15e législature de l’Assemblée nationale, le matin du 29 octobre, des députés discutent en ligne du projet de loi sur le commerce de l'assurance (amendé)

Ce projet de loi comprend 8 chapitres, 156 articles, concrétisant les 7 groupes de politiques mentionnés dans le projet de loi approuvé par le gouvernement dans la Résolution No 121/NQ-CP du 31 décembre 2019.

Lors de la discussion, le ministre des Finances, Ho Duc Phoc répondra aux questions des députés.

L’après-midi du même jour, les législateurs écouteront les rapports du ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung et du ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Tran Hong Ha.

Le président de la Commission de l’économie de l’Assemblée nationale Vu Hong Thanh présentera les rapports d’évaluation des suggestions sur le Plan de restructuration économique pour la période 2021 – 2025, sur le Plan national d’utilisation du fonds foncier pour 2021-2030, vision jusqu'en 2045, et sur le Plan d’utilisation du fonds foncier pour 2021-2025. -VNA