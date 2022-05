Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant le programme de travail de la troisième session de la 15e Assemblée nationale (AN), un document et un rapport de vérification du Projet de loi sur la mise en œuvre de la démocratie à la base ont été présentés à l’AN ce vendredi 27 mai.

Ce projet de loi comprend 7 chapitres, 74 articles avec de nombreux nouveaux points. Plus précisément, dans le contenu concernant la mise en œuvre de la démocratie dans les agences et les unités, le projet de loi stipule de nouveaux comme ajouter les formes d'accueillir d'informations de manière ouverte et recueillir des avis via le système d'informations interne.

La Commission de la justice de l’AN a convenu de la nécessité de promulguer la Loi sur la mise en œuvre de la démocratie à la base afin d'institutionnaliser en temps opportun la position de "pratiquer et promouvoir largement la démocratie socialiste et le droit de maître du peuple, a souligné le président de cette Commission, Hoang Thanh Tung.-VNA