La société par actions d' import-export des produits aquatiques d'An Giang. Photo: VNA

An Giang (VNA) - La province méridionale d'An Giang s'est fixée pour objectif d'atteindre une valeur d'exportation de 5,3 milliards de dollars d'ici 2025, dans le cadre de ses efforts de relance socio-économique après la pandémie de COVID-19.

Au cours de la période 2021-2025, An Giang vise une hausse du produit intérieur brut (PIBR) régional comprise entre 6,5 et 7% et des recettes budgétaires quinquennales de plus de 41.300 milliards de dongs.

De 2021 à 2025, la province s'efforcera de réduire son taux de pauvreté multidimensionnelle de 1 à 1,2 points par an.

Pour atteindre ces objectifs, An Giang prévoit de déployer des politiques visant à soutenir les organisations, les particuliers et les entreprises impactés par le COVID-19. Nguyen Thanh Binh, président du Comité populaire provincial, a révélé qu'il accorderait la priorité au développement des secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et du tourisme. -VNA