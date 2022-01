An Giang, 1er janvier (VNA) - Le site touristique national de Nui Sam de la ville de Chau Doc dans la province d’An Giang (delta du Mékong), considéré comme le plus grand centre de tourisme culturel et spirituel de la région, rouvrira ses portes aux visiteurs le 1er janvier 2022.

Selon Tran Quoc Tuan, vice-président du comité populaire municipal, la réouverture a lieu dans une « nouvelle condition normale », avec des ressources humaines, du matériel médical et des mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19 requises pour assurer la sécurité des touristes et la communauté locale.

Les mesures de sécurité comprennent la lecture du code QR aux guichets et une série d'activités d'hygiène.

Reconnu comme site touristique national en 2018, Nui Sam s'étend sur environ 1.500 ha et couvre de nombreux vestiges historiques et culturels.

Le site a accueilli en moyenne plus de 5 millions de visiteurs par an.- VNA