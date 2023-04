Félicitations aux Khmers à l'occasion de la fête Chol Chnam Thmay . Photo : VNA

An Giang (VNA) - Une délégation des autorités de la province d’An Giang, conduite par le secrétaire de son Comité du Parti Le Hong Quang, a rendu visite et remis des cadeaux à des dignitaires, moines, personnalités prestigieuses et membres de l'ethnie khmère dans la cité municipale de Tinh Bien, à l'occasion du Nouvel An traditionnel khmer Chol Chnam Thmay.



Le Hong Quang a souhaité que les dignitaires, moines, personnalités prestigieuses et membres de l'ethnie khmère continuent de promouvoir leur solidarité et d’être aux côtés des autorités locales dans la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique, la garantie de la sécurité, de la défense nationale et de l’ordre social.



Des dignitaires, moines et personnalités prestigieuses de l'ethnie khmère ont remercié le Parti, l’État et les responsables de la province d’An Giang pour leur attention accordée à des Khmers ces dernières années. Ils ont affirmé que les Khmers maintenaient toujours leur confiance en le Parti et l'État et qu’ils continuent de mettre en œuvre les politiques et les lois, contribuant au développement local.

Actuellement, An Giang abrite plus de 94.500 Khmers, soit 4,2% de la population locale, essentiellement dans les districts et cités municipales de Tri Ton, Chau Thanh, Chau Phu, Thoai Son et Tinh Bien. -VNA

