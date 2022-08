Mme Retno Marsudi, ministre indonésie n des Affaires étrangères. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - L'Indonésie a affirmé le 3 août que l’ASEAN devrait continuer à s’intéresser à la question de la santé.

S'exprimant lors de la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM 55) au Cambodge, Mme Retno Marsudi, ministre indonésien des Affaires étrangères, s'est inquiété de la persistance de la question de santé dans l'avenir. Par conséquent, veiller à ce que l'ASEAN soit prête à travailler ensemble pour relever les défis sanitaires actuels et futurs est l'une des principales priorités.

Elle a également déclaré que le mécanisme existant de l'ASEAN devrait être utilisé de manière optimale, avec l’accélération des opérations et la garantie de la disponibilité des fonds pour le Centre de l'ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes (ACPHEED). Avec le pilier de coopération visant la prévention, la détection et la résilience, l’ACPHEED aura des centres en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam. Les modalités de mise en place de l'ACPHEED sont actuellement en discussion dans trois pays.

Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avec les représentants de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN (AICHR), tenue le même jour, Mme Retno Marsudi a proposé de mettre en place un forum annuel de dialogue sur les droits de l'homme.

Selon un communiqué publié par le ministère indonésien des Affaires étrangères, la cheffe de la diplomatie de l’Indonésie a souligné que ce dialogue sur les droits de l'homme vissait à surveiller la situation des droits de l'homme, à échanger des expériences sur la mise en œuvre des droits de l'homme et à soutenir le travail de l'AICHR dans l'exercice de ses fonctions.

L'Indonésie et le Cambodge seront les co-organisateurs du Dialogue sur les droits de l'homme qui se tiendra en novembre de cette année. -VNA