Phnom Penh (VNA) - En marge de de la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-55) et des conférences connexes qui se tiennent au Cambodge, le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu le 5 août avec le deuxième ministre des Affaires étrangères du Brunei Haji Erywan.

Selon le ministre Wang Yi, la Chine est prête à aider le Brunei à assurer la stabilité sociale, le développement économique, l'amélioration du niveau de vie des habitants et à promouvoir le rôle important de ce pays d'Asie du Sud-Est dans les questions internationales et régionales. La Chine encouragera ses entreprises à investir au Brunei pour l'aider à améliorer sa capacité de développement indépendant et à parvenir à un développement diversifié, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre Haji Erywan a déclaré que le Brunei attachait une grande importance à ses relations avec la Chine et espérait renforcer la coopération bilatérale de manière substantielle. Le Brunei s'engage à soutenir la politique "Une seule Chine", a-t-il dit.

Toujours lors de la réunion, les deux chefs de la diplomatie des deux pays ont également échangé des points de vue sur les questions maritimes et se sont engagés à promouvoir les consultations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC).- VNA