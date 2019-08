Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh (droite) et le ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishankar.



Bangkok (VNA) - Le 2 août, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE), Pham Binh Minh, a tenu des réunions bilatérales avec les ministres des AE de l'Inde et du Bangladesh, dans le cadre de la 52e réunion des ministres des AE de l'ASEAN et des réunions connexes à Bangkok, en Thaïlande.



Pham Binh Minh et le ministre indien des AE S. Jaishankar, ont déclaré que les relations entre le Vietnam et l'Inde se développaient bien et ont défini des mesures pour promouvoir le partenariat stratégique global bilatéral. Ils ont convenu d'accroître le nombre de réunions et de contacts de haut niveau, d'intensifier la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, des soins de santé, de l'aviation et de la défense-sécurité, et de renforcer la coordination lors de forums multilatéraux, en particulier en 2020, lorsque le Vietnam assume la présidence de l'ASEAN, et le Vietnam et l’Inde sont tous deux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.



La partie indienne a exprimé le souhait de poursuivre la coopération pétrolière et gazière avec le Vietnam sur la mer Orientale. Les deux parties ont réitéré leur position commune consistant à maintenir la paix, la stabilité, la liberté et la sécurité de la navigation, et à régler les problèmes de la mer par des mesures pacifiques conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh (droite) et le ministre bangladais des AE Abdul Momen.





Lors de la réunion avec le ministre bangladais des AE Abdul Momen, les deux parties sont parvenues à un consensus sur la mise en œuvre des accords conclus lors de réunions à haut niveau et sur l'optimisation des mécanismes de coopération bilatéraux.



Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a suggéré de renforcer les partenariats bilatéraux dans les domaines de l'agriculture et de la pêche et a demandé au Bangladesh d'importer davantage de riz du Vietnam.



Les deux parties ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun.



S'agissant de la question des réfugiés rohingyas, le Vietnam a affirmé sa volonté de soutenir le dialogue entre les parties liées afin de rechercher des solutions globales, durables et à long terme, en tenant dûment compte des aspects humanitaires.



Le ministre Abdul Momen a remercié le Vietnam pour son soutien financier à cette question. -VNA