Les élèves vietnamiennes sont bien accueillies à Paris pour découvrir les manières de vivre de cette ville. Une des principales activités du Comité Choisy le Roi -Val de Marne de l’Association d’amitié franco-vietnamienne.

Photo : AAFV Choisy94/CVN



Paris (VNA) - Depuis dix ans, le Comité Choisy le Roi - Val de Marne de l’Association d’amitié franco-vietnamienne ne cesse d’agir pour faire connaître le Vietnam en France, pour développer l'amitié, les échanges, la solidarité et soutenir une Francophonie jeune, vivante et active. Voici venue l’heure du bilan, provisoire bien entendu !



Depuis sa création en 2009, le Comité Choisy le Roi - Val de Marne de l’Association d’amitié franco-vietnamienne (AAFV Choisy94) inscrit ses activités dans les finalités générales de cette association fondée en 1961 : "développer l’amitié et la solidarité entre le peuple français et le peuple vietnamien, faire connaître le Vietnam ainsi que développer les échanges dans les domaines de la culture et de l’éducation".



Nicole Trampoglieri, présidente de ce comité, est ancienne étudiante de l’École normale supérieure, une des grandes écoles prestigieuses françaises, et a été proviseure d’un lycée français avant son départ à la retraite. De par son amour spécial pour le Vietnam, quand elle était encore jeune étudiante, elle a activement participé au mouvement de lutte contre la guerre d’agression américaine et pour la paix au Vietnam tout au long des quatre ans de la Conférence de Paris de 1968 à 1972. Depuis une dizaine d’années, à chacun de ses retours de mission annuelle au Vietnam, elle revend des articles artisanaux dans différentes foires à Paris pour récolter des fonds en faveur de futurs boursiers.



Depuis 1975, la ville de Choisy le Roi (France) est jumelée avec l'arrondissement de Dông Da de Hanoï. Dans ce cadre, les deux localités ont organisé des échanges d'enfants et de jeunes. "Ainsi en juin 2011, 2016 et 2019, notre comité a accueilli à Choisy le Roi et à Paris des élèves de l'École primaire Nam Thành Công (arrondissement de Dông Da) qui étudient dans des classes bilingues avec des professeures compétentes et motivées. Ces petits ont été reçus dans des familles choisyennes et ont pu pratiquer le français et découvrir les manières de vivre de deux villes françaises", a fait savoir Mme Nicole Trampoglieri.



À la fête de la ville de Choisy le Roi, les jeunes vietnamiens ont présenté à chaque fois au public choisyen des spectacles qu'ils avaient soigneusement préparés. Le séjour de 2019 a été marqué par la préparation des Jeux olympiques d’été 2024 à Paris. Les enfants vietnamiens ont ainsi participé à des journées olympiques aux côtés de petits parisiens.



L’AAFV Choisy94 compte de nombreuses activités au sein de l’Université de langues et d’études internationales (relevant de l’Université nationale de Hanoï).



"Au Département de français, nous sommes solidaires des étudiants en difficulté et accompagnons l'évolution des pratiques pédagogiques ; pour ce faire, nous versons des bourses aux Clubs étudiants, à des étudiants à titre personnel et nous organisons des concours de productions étudiantes (textes, vidéos)", a partagé Nicole Trampoglieri. Elle a ajouté que son comité a versé en 2019-2020 une bourse à chacun des quatre clubs : Espace francophone, Théâtre, Chants et Tourisme ainsi qu’à 14 étudiants en difficulté.



"Nous avons remis les prix du concours +Visions de Dông Da+ à des équipes d'étudiants qui avaient réalisé des vidéos sur le Temple de la Littérature et l'influence du confucianisme, sur la victoire de Dông Da en 1789 et les instances administratives de Dông Da, a indiqué la présidente de l’AAFV Choisy94. Nous avons également lancé le concours +Visions du Vietnam Accès à la santé 2019 - 2020+. L'implication des étudiants dans ces concours devrait leur permettre de se rapprocher des pratiques professionnelles, journalistiques, touristiques, …et de mieux faire connaître le Vietnam".



Outre Hanoï, l’AAFV Choisy94 a également mené des actions plus larges et plus institutionnelles dans la province de Yên Bai (Nord) et dans les provinces de Dak Lak et Dak Nông (hauts plateaux du Centre).



En dix ans, le Comité Choisy le Roi - Val de Marne de l’Association d’amitié franco-vietnamienne donne la priorité à la Francophonie, à l’éducation et la formation, à l’interculturel, et contribue avec les Vietnamiens à la lutte contre la pauvreté dans leur pays. Il continuera dans les temps à venir de mener des activités pour développer l’amitié et la solidarité entre les peuples français et vietnamien. -CVN/VNA