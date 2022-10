Photo: VNA



Khanh Hoa (VNA) – Selon le Commandement de la 4e zone navale, le 15 octobre, un hélicoptère de la Légion 18 a transporté un homme depuis l'île de Nam Yet, district de Truong Sa, province de Khanh Hoa (Centre), à l'hôpital militaire 175 à Ho Chi Minh-Ville pour un traitement de l'hémiplégie.



Le patient est Vo Van Sy, âgé de 54 ans. Il est pêcheur à bord du bateau de pêche QNg 90828 TS.



Vo Van Sy avait subi un accident vasculaire cérébral alors qu'il travaillait sur le bateau de pêche QNg 90828 TS et avait été amené le 12 octobre à la station hospitalière de l’île de Sinh Ton, district de Truong Sa, avant d'être transporté à celle de l’île de Nam Yet pour un meilleur traitement. Cependant, selon les médecins sur l’île de Nam Yet, il était nécessaire d'amener le patient sur le continent pour un traitement actif.-VNA