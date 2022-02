Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 8 février, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh est allé formuler ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt) au Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime du Vietnam (Vietnam MRCC).

A cette occasion, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a déclaré apprécier les efforts et les résultats obtenus par le Vietnam MRCC dans le sauvetage des personnes en détresse en mer.

Outre les tâches socio-économiques, le Vietnam MRCC et d'autres forces compétentes sont chargés de la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays.

"La défense de la souveraineté nationale sur les mers et les îles du pays est la responsabilité commune de toutes les forces maritimes, de la Marine, des garde-côtes, de la Surveillance des ressources halieutiques...", a -t-il souligné.



Pham Binh Minh a ensuite demandé au ministère des Transports de mener des études pour présenter des proposition visant à renforcer les capacités de sauvetage maritime.

De son côté, le ministre des Transports Nguyên Van Thê a déclaré que les grandes réalisations du Vietnam MRCC ces dernières années avaient fait preuve d'humanité, tout en soutenant les pêcheurs et les marins, et en assurant la défense et la sécurité nationales.

Selon Bui Van Minh, directeur général du Vietnam MRCC, en 2021, le Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime du Vietnam a traité un total de 373 cas de signalement de détresse, a secouru et pris en charge 568 personnes dont 32 étrangers et 37 bateaux de toutes sortes. -VNA