Le vice-ministre des Affaires étrangères et chef du Comité d'État chargée des affaires liées aux Vietnamiens résidant à l'étranger, Pham Quang Hieu s'exprime à la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Union des organisations d’amitié du Vietnam a organisé, en ligne et en présentiel, le 27 décembre à Hanoï, une conférence pour vulgariser la conclusion N°12 du Bureau Politique sur le travail lié aux Vietnamiens résidant à l’étranger dans la nouvelle situation.

La conclusion N°12 réaffirme les politiques cohérentes et correctes du Parti et de l'État visant à consolider fermement le grand bloc d'union nationale et considérant les Vietnamiens résidant à l’étranger comme une partie inséparable de la nation, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères et chef du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens résidant à l'étranger, Pham Quang Hieu.

Il a exhorté à l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, au ministère des Affaires étrangères, à d’autres organes et secteurs concernés de collaborer plus étroitement pour créer une percée dans la mise en œuvre du travail lié aux Vietnamiens résidant à l’étranger.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Do Van Chien reçoit des dons octroyés par la communauté vietnamienne au Canada pour soutenir la lutte contre le COVID-19 au Vietnam. Photo: VNA

De son côté, l’ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a déclaré que l’Union considérait toujours le travail lié aux Vietnamiens résidant à l’étranger comme une tâche importante, rappelant les activités menées ces dernières années pour les soutenir et promouvoir leurs contributions au développement national, notamment dans le contexte du COVID-19.

Cette conférence est une bonne occasion pour l’Union de remédier ses lacunes et faiblesses ainsi que de dresser de nouvelles orientations pour ses activités, a-t-elle estimé. -VNA