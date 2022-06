Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un séminaire intitulé "Décennie de la restauration des écosystèmes et nos actions" a eu lieu le 3 juin à la fois en présentiel et par visioconférence.

Cet événement a été organisé par le Département de la conservation de la nature et de la biodiversité, relevant de l'Administration de l'environnement du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Le séminaire s’inscrivait dans le cadre d'une série d'actions pour répondre à la Journée mondiale de l'environnement (5 juin).

Dans le discours d'ouverture, Nguyen Hung Thinh, directeur général adjoint de l'Administration de l'environnement, a déclaré que le gouvernement vietnamien avait pris des engagements et des actions fermes pour protéger la nature et la biodiversité.

Ce séminaire est un forum où les experts peuvent discuter d’initiatives et objectifs mondiaux et nationaux sur la biodiversité, ainsi que d’opportunités de coopération pour améliorer l'efficacité de la restauration des écosystèmes et préserver la biodiversité au Vietnam, a-t-il souligné.

Le 28 janvier 2022, le gouvernement a publié la décision n° 149/QD-CP approuvant la Stratégie nationale de la biodiversité à l'horizon 2030, avec une vision pour 2050. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement vise à augmenter la superficie des écosystèmes protégés à 9% de la superficie terrestre du pays et les zones marines et côtières protégées de 3% à 5% de la superficie totale de la mer. Pendant ce temps, la couverture forestière devrait se maintenir à 42%-43% et au moins 20% de la superficie de l'écosystème dégradé sera restaurée. –VNA