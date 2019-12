Un séminaire portant sur la « Coopération Vietnam-Afrique : expérience en matière de gestion des risques dans la coopération économique avec les pays africains » a eu lieu le 6 décembre à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien des Affaires étrangères en coopération avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a organisé le 6 décembre à Hanoï un séminaire portant sur la « Coopération Vietnam-Afrique : expérience en matière de gestion des risques dans la coopération économique avec les pays africains ».

Le Vietnam a établi la relation diplomatique avec presque tous les pays africains. Leurs échanges commerciaux bilatéraux ont connu une augmentation de plus de 250%, de 2,52 milliards de dollars à plus de 6,6 milliards de dollars pendant la période 2010-2018. L’Afrique devient aussi une destination attrayante des investisseurs vietnamiens, notamment les projets de télécommunication avec une valeur totale de plus d’un milliard de dollars du groupe Viettel. En plus, la coopération dans le travail, l’éducation, la santé… a atteint des progrès notables. Le modèle de coopération agricole est considéré comme un modèle exemplaire pour la coopération Sud-Sud. Au niveau multilatéral, des soldats, des médecins militaires vietnamiens ont pris part aux efforts de maintenir la paix de l’ONU lors des points chauds en Afrique centrale et au Soudan du Sud.

Pour promouvoir la coopération et les investissements entre le Vietnam et l’Afrique, la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo a souligné l’importance de la fourniture complète des informations liées aux domaines potentiels, opportunités d’investissement entre les deux parties. En plus, les pays africains doivent eux-aussi informer de manière complète leurs privilèges pour attirer davantage des investisseurs étrangers.

La Secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, a partagé qu’avec une population jeune et dynamique soutenue par une ressource naturelle abondante, une diversité culturelle, l’Afrique a vraiment de nombreux potentiels pour développer son économie.

Par la même occasion, des délégués ont concentré leurs discussions sur l’identification des risques dans la coopération économique avec les pays africains, des expériences dans le traitement de ces risques, des modalités et des mécanismes internationaux dans la gestion des risques en la matière. -VNA