Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - En raison de ses conditions naturelles, le littoral du Centre est fréquemment touché par des catastrophes naturelles qui surviennent souvent au Vietnam. Fin novembre 2021, les crues et inondations y ont fait des dizaines de morts et disparus.

La Stratégie de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles pour la période 2021-2030, vision pour 2045, a été approuvée par le Premier ministre en mars 2021. Selon Tang Quoc Chinh, directeur du Département de contrôle de la sécurité en cas de catastrophe (relevant de l’Autorité de gestion des catastrophes du ministère de l’Agriculture et du Développement rural), la stratégie a identifié des tâches et mesures pour le littoral du Centre.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Tang Quoc Chinh a précisé que ces tâches et solutions consistaient principalement à prévenir et s'adapter de manière proactive aux catastrophes naturelles, notamment les tempêtes, les crues, les inondations, la sécheresse, les glissements de terrain et l’érosion du littoral, en privilégiant l’amélioration des prévisions météorologiques.

Le littoral du Centre doit mettre en place un système d'alerte multi-dangers, aider les ménages pauvres et les familles bénéficiaires des politiques sociales à construire des maisons solides, élaborer des cartes détaillées au niveau communal d'alerte aux catastrophes… Il est en outre nécessaire de resserrer la gestion des constructions à bord des rivières et de la côte, de renforcer la gestion, la protection et le développement des forêts, de conserver les dunes naturelles, de restructurer les cultures et les élevages en tenant compte des risques de catastrophes…, a indiqué Tang Quoc Chinh.

Des secouristes aident des sinistrés dans la province de Quang Tri. Photo : VNA

Par ailleurs, le spécialiste a recommandé de mettre en œuvre en même temps des mesures urgentes et à long terme. Dans l’immédiat, il faut améliorer les compétences des organes chargés de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles, de mobiliser une plus grande participation des communautés…

A long terme, il est important de se concentrer sur la formation du personnel travaillant dans la prévention et le contrôle des catastrophes, de donner des évaluations complètes sur les causes des inondations graves et proposer des solutions fondamentales à long terme, de continuer à investir dans la préservation des forêts de protection, de renforcer l’application des technologies -VNA