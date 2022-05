Photo d'illustration: VNA



Da Nang (VNA) – L’édification au Vietnam d'un écosystème de soins aux personnes âgées est une tendance inévitable, a déclaré Le Bach Duong, assistant du représentant du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, lors d’un colloque tenu le 31 mai à Da Nang (Centre).

Lors du colloque, les délégués ont discuté des orientations pour l’édification d'un écosystème de soins aux personnes du 3e âge.

Le Vietnam est entré officiellement dans sa période de vieillissement démographique en 2011 avec les personnes âgées représentant 7% de sa population. Actuellement, le pays compte 7,4 millions de personnes âgées (plus de 65 ans), soit 7,7% de sa population. Ces chiffres devraient atteindre respectivement 22,3 millions et 20,4% d’ici 2050. Le Vietnam fait partie des pays où la vitesse de vieillissement de la population est la plus rapide au monde, a souligné Le Bach Duong.

Ces derniers temps, l’UNFPA a soutenu le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales dans l’édification et la mise en œuvre d'un modèle de soins intégrés aux personnes âgées dans les provinces de Thai Nguyen, Thanh Hoa, Nghe An, Vinh Long et la ville de Da Nang.

Mis en œuvre à titre expérimental de juillet à décembre 2021, ce modèle a montré son efficacité en fournissant de services de soins hospitaliers de longue et courte durées, des soins ambulatoires et à temps partiel, des soins à domicile. Le modèle a élaboré des plans de soins pour plus de 1.500 personnes âgées et plus d’un millier de soignants ont été dotés des compétences nécessaires.

Le Bach Duong a affirmé que ce modèle vise à assurer la qualité et l'accès aux services de soins pour tous les groupes de personnes âgées, en particulier les plus vulnérables à savoir les pauvres et les handicapées. -VNA