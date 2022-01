Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Commission des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, a tenu le 11 janvier une conférence en ligne pour évaluer les résultats de la mise en œuvre de la décision N°45/QD-TTg du 9 janvier 2019 sur la distribution de journaux et magazines dans les zones montagneuses, peuplées de minorités ethniques ou présentant des difficultés particulières durant la période 2019-2021 et fixer des orientations pour 2022-2025.

Le Comité des affaires ethniques s'est coordonné avec le ministère de l'Information et de la Communication et le ministère des Finances pour élaborer et publier 59 documents sur la mise en œuvre de la décision N° 45/QD-TTg.

Le Comité a examiné périodiquement la quantité et la qualité des nouvelles et des articles de 19 journaux et magazines concernés, conformément à la décision N° 45/QD-TTg.

Conférence du Comité des affaires ethniques tenue le 11 janvier. Photo: VNA

La décision N°45/QD-TTg montre l'attention particulière du Parti et de l'État vis-à-vis des minorités ethniques, a déclaré le ministre Hau A Lenh, chef du Comité des affaires ethniques, ajoutant que ces journaux et magazines permettaient de vulgariser les orientations et politiques nationales auprès des minorités ethniques et de collecter leurs opinions.

Il est nécessaire d'améliorer la qualité et de rénover la forme et le contenu des publications de presse d'une manière appropriée et étroitement liée aux besoins en information des minorités ethniques, a-t-il ajouté. -VNA