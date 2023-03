Il faut Améliorer la capacité de garantie de la sécurité et la sûreté aérienne s dans le nouveau contexte. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 24 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la directive N° 06/CT-TTg ordonnant aux ministères, secteurs et localités concernés d'améliorer leurs capacités en matière de garantie de la sécurité et de la sûreté aériennes dans le nouveau contexte.



Selon la directive, les organes compétents devraient construire un système d'assurance de la sécurité et de la sûreté aériennes puissant et efficace et une infrastructure synchrone et moderne, conformément à la loi vietnamienne et répondant aux normes internationales.



Le Comité national de sécurité aérienne devrait continuer à rénover ses opérations et à promouvoir davantage son rôle et sa position en tant qu'un organe de direction stratégique aidant le Premier ministre dans la garantie de la sécurité et de la sûreté aériennes.



Le ministère des Transports devrait compléter le système de gestion et assurer la sécurité aérienne.

Photo d'illustration: tuoitre.vn



Le ministère de la Sécurité publique devrait diriger la mise en œuvre de la tâche de protection de la sécurité nationale, de garantie de l'ordre et de la sécurité sociaux, de lutte et de prévention des atteintes à la sécurité et à la sûreté aériennes. Il devrait coordonner avec le ministère des Transports et le ministère de la Défense dans la mise en œuvre des mesures visant à assurer la sécurité et la sûreté aériennes, conformément à la loi vietnamienne.



Le ministère de la Défense chargera de l'élaboration d'un plan de lutte contre les aéronefs sans pilote et ultralégers qui interviennent illégalement dans les activités de l'aviation civile du Vietnam.

Les entreprises disposant de forces de contrôle de la sécurité aérienne devraient examiner et finaliser les réglementations spécifiques sur les normes de santé, la qualification professionnelle, les qualités politiques et éthiques concernant les forces d'assurance de la sécurité aérienne : examiner le système de formation et des établissements de formation en la matière ; formuler et promulguer des normes de base sur la sûreté aérienne ; mettre à niveau le système d'infrastructure; appliquer les technologies de l'information dans le contrôle du système d’assurance de la sécurité aérienne. -VNA