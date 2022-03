Hanoï, 29 mars (VNA) - Les forces de l'ordre vietnamiennes ont mis en place des mesures strictes pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages.

Cornes de rhinocéros saisies dans une affaire de trafic au Vietnam. Photo d'illustration : VNA

Dans la province frontalière de Lang Son (Nord), de nombreuses affaires ont été portées devant les tribunaux au cours des cinq dernières années.La province est la première localité à traiter une affaire impliquant un hippocampe, qui est répertorié dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Une personne condamnée à quatre ans de prison pour contrebande de 128 kg de poisson en février.En outre, les autorités de Lang Son ont infligé la plus longue peine d'emprisonnement de 10 ans à une personne trafiquant 21 doucs à tige noire séchés, ce qui est la peine la plus lourde jamais infligée au commerce d'espèces sauvages au Vietnam.L'année dernière, le Vietnam a enregistré plus de 3.700 violations de la faune . Ils comprenaient 2.594 cas de publicité pour le commerce illégal d'espèces sauvages, près de 1.000 autres de captivité et plus de 180 de contrebande, selon le Centre d'éducation pour la nature (ENV).Le Code pénal de 2015, modifié deux ans plus tard, est une avancée dans la gestion du commerce des espèces sauvages au Vietnam, les contrevenants étant arrêtés dans 95 % des cas détectés en 2021, bien plus que les taux signalés les années précédentes.L'ENV a proposé au gouvernement et aux agences compétentes d'affiner la réglementation sur la gestion de la captivité dans le pays, en particulier des tigres.Les forces de l'ordre doivent s'unir étroitement pour mettre en place un mécanisme intersectoriel de prévention et de lutte contre le commerce des espèces sauvages de manière cohérente, et s'efforcer de sensibiliser à la réduction de la demande de consommation de produits d'espèces sauvages, a-t-il déclaré.Des moyens de subsistance durables pour les personnes résidant à proximité des zones forestières sont également nécessaires pour atténuer la pression du braconnage. - VNA