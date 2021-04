Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a présidé le 15 avril une réunion du Comité permanent de l’organe législatif avec les députés à plein temps issus d’agences centrales.



Le président de l'Assemblée nationale a déclaré que cette réunion avait pour objet de recueillir les avis, opinions et idées des députés à plein temps afin d’améliorer la qualité et l'efficacité des activités de l’organe législatif dans les temps à venir.



Vuong Dinh Hue a souligné que les avis, opinions et idées recueillis étaient une base de la réalisation des objectifs importants. Il a annoncé que d’ici fin avril, le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale travailleraient avec chaque organe de l'Assemblée nationale et de son Comité permanent pour continuer de recueillir les avis, opinions et idées...-VNA