Jakarta, 24 février (VNA) - L'ambassadeur indonésien Dian Triansyah Djani a souligné le 23 février que l'ASEAN avait besoin d'une vision à long terme solide pour les 20 prochaines années.

Photo : VNA

S'exprimant lors de la réunion du groupe de travail de haut niveau sur la réunion post-2025 de la communauté de l'ASEAN (HLTF) à Jakarta, Djani Triansyah Djani a expliqué comment, en 2045, l'ASEAN doit être agile, résiliente, adaptable et connectée. Au milieu de la situation mondiale dynamique, l'ASEAN doit rester pertinente pour faire face aux divers défis mondiaux et régionaux présents et futurs.

Les membres du HLTF se sont également réunis pour discuter de la rédaction de la vision post-2025 de l'ASEAN. Lors de cette réunion, l'Indonésie a également introduit un nouveau format appelé "canapé-parler" qui permet un échange de vues détendu et ouvert pour accélérer la discussion sur la rédaction de la vision de l'ASEAN à l'avenir.

Les dirigeants de l'ASEAN ont mandaté la création du HLTF en 2020 pour formuler une vision communautaire post-2025 de l'ASEAN. L'Indonésie et la Malaisie étaient les coprésidents du HLTF cette année.- VNA