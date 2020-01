Hanoi (VNA) – Pour l’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Nadav Eshcar, la chose la plus impressionnante à propos de «la bande de terre en forme de S» après près de trois ans de mandat est probablement la personnalité, la bravoure, l’amour de la paix des Vietnamiens et leur succès dans la préservation de l’identité nationale.

L'ambassadeur d'Israël au Vietnam, Nadav Eshcar. Photo: theleader

Peu de gens savent que l’amour pour le Vietnam de l’ambassadeur d’Israël est arrivée très tôt, il y a 17 ans, lorsque lui et sa femme ont passé trois semaines à découvrir le pays.De grandes expériences sur le paysage naturel majestueux et poétique et l’accueil chaleureux des habitants locaux l’ont fait rêver et déterminé à retourner au Vietnam en tant que diplomate.Durant plus de deux ans de travail au Vietnam, Nadav Eshcar a plus de temps et d’occasions de découvrir plus profondément la culture. Selon l’ambassadeur, la combinaison des us et coutumes telles que la libération de la carpe à l’occasion du Têt ông Công – ông Tao (fête des Génies du foyer), la calligraphie, le culte des ancêtres et d’autres caractéristiques culturelles traditionnelles avec de nombreuses autres significations symboliques telles que la cuisine, les costumes... créent une très belle image.«J’aime la longue tradition. Il existe de nombreuses traditions qui se voient plus clairement pendant le Têt et qui montrent les caractéristiques du peuple vietnamien, profondément liés à la culture et à la société», a déclaré Nadav Eshcar.Les caractéristiques traditionnelles sont représentées de manière synchronisée. Indépendamment de l’âge, les Vietnamiens mangent de la nourriture ensemble, apprennent à faire des plats traditionnels tels que le banh chung, portent l’ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) que Nadav Eshcar décrit comme «une très belle et élégante tenue». Tout cela crée l’atmosphère de Tet.«Vous allez dans de nombreux endroits du monde et vous verrez de nombreux festivals, mais le Tet est vraiment unique. Rien de tel que le Têt vietnamien, et je l’aime beaucoup».Pour l’ambassadeur d’Israël au Vietnam, le Têt est la période la plus spéciale de l’année où tout le monde ressent l’ambiance chaleureuse partout, une atmosphère magique. Les arbres kumquats remplis de fruits sont transportés sur les routes, de même que les branches de pêcher.Lors du Têt, les gens se préparent à rendre visite à des proches ou à ceux qu’ils n’ont pas vu depuis longtemps. «J’adore cette période de l’année car il y règne une atmosphère merveilleuse. J’encourage les touristes à venir à cette époque où le temps est frais».