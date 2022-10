Des intervenants discutent lors d'un événement de la Semaine d'Amazon. Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) - Bien que l'économie mondiale ne se soit pas encore complètement rétablie, le commerce électronique transfrontalier en général et du Vietnam en particulier ont connu une croissance exceptionnelle avec des signaux positifs.

C'est ce qu'a déclaré le 27 octobre à Hanoï Gijae Seong, directeur national d'Amazon Global Selling Vietnam lors de l'événement visant à présenter la semaine d'Amazon 2022 sur le commerce électronique transfrontalier.

Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, près de 10 millions de produits "Made in Vietnam" sur Amazon ont été vendus aux clients dans le monde. De plus, le nombre de partenaires commerciaux vietnamiens sur Amazon a également augmenté de 80 % par rapport à la même période l'année dernière.

Gijae Seong, directeur national d'Amazon Global Selling Vietnam présente la semaine d'Amazon 2022. Photo : Vietnam+

Avec des perspectives très positives, le représentant d'Amazon a également annoncé la stratégie 2023 de l'entreprise pour le marché vietnamien, en mettant l'accent sur la poursuite de la sensibilisation et de la préparation au commerce électronique transfrontalier au Vietnam.

Selon Lai Viet Anh, cheffe adjointe du Département de l'e-commerce et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, son agence intensifiera la coopération avec Amazon afin que de plus en plus d'entreprises et de produits vietnamiens puissent rejoindre le terrain de jeu mondial. -VNA