Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports a envoyé au ministère du Plan et de l'Investissement un document sur l'allocation de plus de 7.036,6 milliards de dôngs de capitaux étrangers à moyen terme pour la période 2021 - 2025 pour le projet d'autoroute Hanoï - Hai Phong.

Ce montant sera utilisé pour rembourser les prêts des banques étrangers, dont plus de 4.699,6 milliards de dongs de la Banque d'import-export de République de Corée, et 2.337 milliards de dongs de la Banque de reconstruction allemande (KfW).

Mise en chantier en mai 2008, l'autoroute Hanoï - Hai Phong débute au 3e périphérique de Hanoi pour traverser les provinces de Hung Yen, de Hai Duong et la ville de Hai Phong où elle prend fin au port de Dinh Vu. D'une longueur de 105,5 km, cet ouvrage représente un investissement de 45.487 milliards de dôngs.



Répondant aux normes internationales, cet ouvrage stratégique permet de favoriser les transports entre la capitale et la ville portuaire de Hai Phong tout en diminuant les coûts et les temps de déplacement. L'autoroute Hanoi - Hai Phong ainsi que les Nationales 5, 10, 18, 38, 39, 21 forment un réseau de communications reliant les zones économiques clés, ce au service de l'optimisation du Triangle de développement du Nord. - VNA