Dans l'usine de la SARL Want Want Vietnam à Tiên Giang. Photo: dantri.com.vn

Hanoi (VNA) - Récemment, la SARL Want Want Vietnam - unité du groupe taïwanais Want Want - a inauguré son usine d’alimentation dans le parc industriel de Long Giang, province de Tien Giang.D’un investissement total de 50 millions de dollars, l'usine a une capacité annuelle de 71.300 tonnes de produits alimentaires. Environ 2.000 emplois ont été créés.«Avec cette usine, notre chiffre d’affaires à l’export annuel devrait atteindre 150 millions de dollars», a informé un représentant de Want Want.Lors de la cérémonie d'inauguration de l'usine, Thai Dien Minh, président du groupe Want Want, a déclaré : «Nous continuerons d'investir dans l'usine de Tien Giang. Dans un avenir proche, nous profiteront des matières premières agricoles de Tien Giang pour développer de nouveaux produits et les distribuer sur le marché vietnamien et dans les pays voisins».Fondée en 1962 à Taïwan (Chine), la marque Want Want est présente dans 60 pays et territoires. - CPV/VNA