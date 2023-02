Hanoi (VNA) - Selon le Département général des Douanes, les exportations nationales d'aliments pour animaux en 2022 ont atteint 1,13 milliard de dollars, soit une baisse de 0,05% en rythme annuel.

L’année dernière, la filière a importé pour 5,6 milliards de dollars de matières premières, +13,6% en glissement annuel. Photo: thuonggiaonline



Avec 444 millions de dollars - soit 39,3% du total -, la Chine est demeurée le premier débouché, +16,9% en glissement annuel. Le Cambodge et les Etats-Unis sont 2e et 3e avec, respectivement, 165 millions (+13,1%) et 136 millions (+47,7%).



Une forte croissance en un an a été observée sur de nombreux marchés parties de l'accord de partenariat économique régional global (RCEP), qui ont représenté à eux seuls 75,7% du total des exportations nationales de ces produits.



Cependant, la filière dépend toujours en grande partie des importations. L’année dernière, elle a importé pour 5,6 milliards de dollars de matières premières, +13,6% en glissement annuel, l’Argentine, le Brésil et les États-Unis représentant à eux seuls 62% du total,



Selon un représentant de l’Association nationale de l’alimentation animale, les coûts des matières premières venues de pays tels que l’Argentine, le Brésil, les États-Unis, l’Inde... sont inférieurs à ceux du pays. C’est pourquoi les importations n'ont cessé d'augmenter fortement ces dernières années. -CPV/VNA