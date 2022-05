Une séance d'apprentissage à nager des enfants à Nam Dinh (Nord). Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Après la fin de l’année scolaire, les enfants restent généralement à la maison pendant les vacances d’été. Les risques d’accident tels que les étouffements, la noyade, les brûlures, les intoxications… ont donc tendance à augmenter, notamment à cause du manque de surveillance des adultes.Fin avril 2022, la faculté de traitement des brûlures (relevant de l’Hôpital national des brûlures de Lê Huu Trac) a accueilli environ 20 cas de brûlés, causé par de l’eau bouillante, de l’électricité ou de l’alcool.Selon la chef-adjointe de la faculté, Docteure Hô Thi Vân Anh, le nombre de patients, notamment des enfants, augmente pendant l’été car ces derniers ne sont pas à l’école. Ils restent à domicile et font face à plusieurs risques d’accidents domestiques."Environ 80% des cas hospitalisés sont brûlés à cause du feu, de l’eau bouillante ou de l’alcool, 10% à cause de l’électricité et les 10% restant, suite à une intoxication. À noter qu’après l’accident, les proches des patients ne savent pas réaliser de manière correcte les premiers soins, de sorte que la blessure peut s’aggraver ou s’infecter. Cela peut rendre le processus de traitement plus difficile. C’est d’autant plus regrettable pour les cas qui nécessitent in fine l’amputation d’un membre", affirme Mme Vân Anh.Entre fin avril et début mai 2022, l’hôpital national de pédiatrie a reçu 10 enfants blessés à cause de l’électrocution, de l’intoxication au pétrole et de la noyade.