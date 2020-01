La signature de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Photo: Vietnammoi



Hanoï (VNA) - Le Vietnam devient une économie ouverte et entretient des relations commerciales avec 230 pays, dont 60 avec lesquels il a conclu les accords de libre-échange (ALE).



Cela crée des conditions favorables pour que les entreprises nationales se développent et accèdent au marché mondial. Il s’agit d’une opportunité pour le Vietnam de participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales et au réseau de production mondial.



Selon un rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce, fin 2019, le Vietnam avait participé aux négociations et signé 17 ALE, dont 13 entrés en vigueur, 1 signé attendant l'approbation, et 3 en cours de négociation.



Les ALE, en particulier les accords que le Vietnam a conclu après son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ont considérablement soutenu les exportations vietnamiennes, a déclaré le vice-ministre Tran Quoc Khanh.



«Nous voyons une bonne croissance des exportations sur certains marchés qui ont signé des ALE avec le Vietnam. Les exportations au Chili et en Corée du Sud ont augmenté en moyenne annuelle de 29%, et en Inde, de 36%, faisant passer le Vietnam d'un déficit commercial à un excédent avec ce pays d'Asie du Sud», a-t-il souligné.



L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), entré en vigueur mi-janvier 2019, a également aidé les exportations vietnamiennes vers certains marchés tels que le Canada à augmenter de 28,2% (atteignant 3,86 milliards d’USD), le Mexique, de 26,8% (atteignant 2,84 milliards). Et le Vietnam continue d’afficher un excédent commercial avec les marchés du CPTPP.



Les exportations vers de nouveaux marchés au sein du CPTPP ont affiché une bonne croissance juste après l'entrée en vigueur de l'accord.



Lors d’une récente cérémonie marquant le chiffre d'affaires d'import-export de 500 milliards d'USD, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a estimé que la négociation et la signature de 13 ALE, dont le CPTPP, a de grands effets sur les activités d'import-export du Vietnam.



En 2019, les exportations vers les marchés parties des ALE ont enregistré une croissance principalement l'ASEAN, +2%; le Japon, +7,7%; la Corée du Sud, +8,3%; la Nouvelle-Zélande, +9,7%.



La structure des exportations vietnamiennes continue de s'améliorer, réduisant les exportations de produits bruts, augmentant les exportations de produits manufacturés. Le pays rejoint étape par étape les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales. La proportion de produits manufacturés représente 84% du total. De nombreux produits clés ont maintenu un taux de croissance à deux chiffres tels qu’ordinateurs, produits en bois, chaussures... -

CPV/VNA