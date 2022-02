SAIGONTEL, VINACAPITAL et la compagnie singapourienne AUROUS ont signé un protocole d'accord concernant un projet de complexe industriel de 500 ha et de logements urbains et sociaux de 200 ha.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a travaillé avec le ministre singapourien de la Main-d'œuvre et deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie, Tan See Leng.