Hanoi (VNA) – L’avionneur Airbus s’est engagé à élargir ses chaînes d’approvisionnement au Vietnam et cela fait partie des efforts continus de ce groupe pour optimiser ses opérations et mieux servir ses clients.

Lors de la cérémonie d'ouverture du forum de l'aviation du Vietnam. Photo: NDEL



Hoang Tri Mai, directrice générale d’Airbus au Vietnam l’a affirmé dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture du Forum de l’aviation du Vietnam.

Selon elle, le Vietnam dispose d’un fort potentiel avec une main-d’œuvre hautement qualifiée et dynamique, une industrie manufacturière développée et des infrastructures modernes.

Airbus voit de nombreuses opportunités pour exploiter le potentiel de croissance du Vietnam et renforcer le développement économique de la région, a-t-elle déclaré.

« Le Vietnam a fait des progrès significatifs ces dernières années et nous sommes ravis de contribuer à ce développement continu. Airbus travaille en étroite collaboration avec des entreprises locales sur les nouvelles commandes liées à la production de pièces d’avions, afin de répondre à la forte croissance de ses chaînes d’approvisionnement avec les normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de développement durable», a-t-elle ajouté.

Les partenaires de fabrication de composants d’avions d’Airbus incluent Artus (Meggitt), Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et Nikkiso Vietnam à Hanoi.

Le premier fournit des équipements électromécaniques pour A320 et les gros-porteurs A330 et A350. La deuxième fabrique des structures composites pour l’A320 Sharklet et des composants pour A330neo et A350.

Airbus est le premier fournisseur d’avions pour les compagnies aériennes du Vietnam.

Actuellement, ces dernières exploitent plus de 220 avions d’Airbus et plus de 110 sont en attente d’être livrés.

L’expansion des chaînes d’approvisionnement d’Airbus au Vietnam contribuera également au développement économique du pays.

Actuellement, le transport aérien du Vietnam a créé 2,2 millions d’emplois et contribue à hauteur de 12,5 milliards de dollars, soit 5,2 %, au produit intérieur brut (PIB) du Vietnam.

Concernant le développement durable, Airbus étudie actuellement des mesures afin d’accompagner le gouvernement et les parties prenantes pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone du Vietnam.

Alors que l’écosystème vietnamien se prépare à l’utilisation progressive du carburant durable d’aviation (CDA), Airbus est en tête en matière de solutions pour assurer un avenir plus durable à l’aviation.

Il a présenté une nouvelle génération d’avions permettant non seulement d’économiser du carburant, mais aussi d’optimiser les opérations des avions en appliquant l’expertise et les techniques de gestion du trafic aérien de Navblue, une filiale Airbus.

« Airbus est fier de jouer un rôle important dans l’industrie aérospatiale en pleine croissance du Vietnam. Nous souhaitons renforcer nos partenariats avec les organisations concernées au Vietnam. Nous nous engageons à développer nos nouvelles chaînes d’approvisionnement. Cela montre la confiance d’Airbus envers l’avenir de l’industrie aéronautique du Vietnam», a conclu Hoang Tri Mai.

Airbus Commercial Aircraft, connu sous le nom Airbus, est un constructeur aéronautique européen dont le siège social se trouve à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse, en France. Division détenue à 100 % par le groupe industriel du même nom, l’entreprise fabrique plus de la moitié des avions de ligne produits dans le monde, et est le principal concurrent de Boeing. – NDEL/VNA