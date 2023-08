La délégation du consulat général du Vietnam à Savannakhet remet des aides à la province de Bolykhamxay (Laos). Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Le consulat général du Vietnam à Savannakhet et les Associations des Vietnamiens, des entreprises du Vietnam dans les trois provinces lao de Savannaket, Khammouane et Bolykhamxay, ont remis des aides aux sinistrés des crues, inondations et glissements de terrain survenus dans ces trois localités ces derniers jours.



Selon Dang Thi Hai Tam, consule générale du Vietnam à Savannakhet, ces aides témoignent des sentiments de son consulat, des Vietnamiens et des entreprises vietnamiennes vivant et travaillant dans les provinces du Centre du Laos.



Une tonne de riz et une somme de 6 millions de kips ont ainsi été remises à la province de Savannakhet. Une tonne de riz et nouilles instantanées a été offerte à la province de Khammouane. Une tonne de riz et une enveloppe de 9,4 millions de kips ont été remises à la province de Bolykhamxay.-VNA