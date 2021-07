Affiche de l'événement. Photo: VNYA

Singapour (VNA) - Le salon de l'emploi "VNYA 2021 Career Fair" a eu lieu en ligne les 24 et 25 juillet, avec la participation de représentants de nombreuses entreprises au Vietnam et de plus de 600 étudiants et étudiants diplômés vietnamiens de 13 pays à travers le monde.

Organisé par l'Alliance de la jeunesse vietnamienne à Singapour (Vietnamese Youth Alliance in Singapore - VNYA) avec le soutien de l'ambassade du Vietnam à Singapour, cet événement vise à donner aux étudiants et étudiants diplômés vietnamiens à Singapour et dans le monde un aperçu plus clair et plus global du futur environnement de travail en cette période de pandémie de COVID-19.

La participation de représentants de grandes entreprises au Vietnam telles que P&G Vietnam, Shopee Vietnam, VNG Group, Vietnam Airlines,... a permis aux étudiants et étudiants diplômés de discuter directement avec les employeurs, d'obtenir des informations plus utiles sur les tendances de recrutement et sur les programmes d'attraction de talents, et d'acquérir plus d'expériences dans la rédaction d'un curriculum vitae ou la réponse à des entretiens d'embauche.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a salué l'initiative de VNYA d'organiser un salon de l'emploi en ligne dans le contexte de propagation du COVID-19.

Selon lui, Singapour dispose d'un bon environnement éducatif et des expériences dans des domaines où le Vietnam peut apprendre, tels que la technologie 4.0, la transformation numérique, l'économie numérique, les biotechnologies et la technologie financière. -VNA