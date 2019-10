Forum sur la coopération pour les chaînes d'approvisionnement en Asie. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un forum sur la coopération pour les chaînes d'approvisionnement en Asie a eu lieu lundi matin 21 octobre à Ho Chi Minh-Ville.

Co-organisé par l'association du commerce AMFORI et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), cet événement a réuni une centaine de délégués venus de nombreux pays et territoires.

Les participants ont discuté de questions principalement axées sur les opportunités et les chaînes d’approvisionnement durables dans les pays asiatiques.

Des experts ont déclaré qu'encourager les entreprises nationales à chercher à répondre aux normes internationales était une partie de la stratégie d’amélioration de leurs capacités de participer aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Selon Christian Ewert, président d’AMFORI, identifier les opportunités de développement durable et résoudre les problèmes communs dans le commerce mondial et les chaînes d’approvisionnement mondiales aideront les pays à se développer de manière durable. Dans le contexte de montée en puissance de l'Asie, les produits recherchés au Vietnam sont textile, chaussures, biens de grande consommation...

Selon le vice-directeur de la VCCI Vo Tân Thành, les entreprises doivent identifier le développement durable comme l'un des outils favorisant leur participation aux chaînes d'approvisionnement mondiales dans un avenir proche.

En particulier, dans le contexte où le Vietnam s’est profondément intégré à l’économie internationale, il offre aux entreprises du pays la possibilité de participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales, a-t-il ajouté. -VNA