Lors de la cérémonie de remise des documents relatifs à l'envoi de riz de l'EBV à l'INGC. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité central de l'Eglise bouddhique du Vietnam (EBV) a remis plus de 100 tonnes de riz au Mozambique pour soutenir les habitants touchés par les cyclones Idai et Kenneth survenus dans la région centrale du pays au début de l’année.

Augusta Maita, directrice générale de l'Institut national de gestion des catastrophes (INGC) du Mozambique, le vénérable Thich Dong Hue, membre du conseil d’administration du Comité central de l’EBV et président de l'Association bouddhiste du Vietnam au Mozambique, et Le Huy Hoang, ambassadeur du Vietnam au Mozambique, étaient présents à la cérémonie.

Lors de la cérémonie, le vénérable Thich Dong Hue a transmis les condoléances du Comité central de l’EBV et des agences compétentes vietnamiennes au gouvernement et aux habitants du Mozambique, soulignant que les 100 tonnes de riz de haute qualité représentaient les sentiments et le soutien du Vietnam pour aider les sinistrés à surmonter leurs difficultés.

L’ambassadeur Le Huy Hoang a déclaré espérer que les personnes touchées se rétabliraient et retrouveraient rapidement une vie normale.

La directrice générale de l'INGC a exprimé son appréciation et sa gratitude envers l’EBV, le gouvernement et les fidèles bouddhistes vietnamiens.

Le ministère mozambicain des Affaires étrangères et l'INGC ont tenu le 25 novembre une réunion avec les missions diplomatiques, appelant la communauté internationale à soutenir la prévention des catastrophes au Mozambique et à accorder un financement supplémentaire d'au moins 17 millions de dollars aux agences locales afin de prévenir les inondations lors de la saison des pluies.

Selon la directrice générale de l'INGC, la saison des pluies 2018-2019 au Mozambique a tué 714 personnes, dont 648 au cours des cyclones tropicaux Idai et Kenneth en mars et avril. -VNA