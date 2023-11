Des représentants de l'ambassade d'Irlande et de l'organisation Plan International Vietnam signent un protocole d'accord de coopération pour la deuxième phase. Photo : VNA



Ha Giang (VNA) - Un séminaire de lancement de la phase II du programme "Aller de l'avant - Améliorer la qualité de vie des groupes communautaires particulièrement difficiles dans les provinces de Ha Giang, Quang Tri et Hoa Binh" a eu lieu le 28 novembre dans la ville de Ha Giang, sous les auspices de l'ambassade d'Irlande au Vietnam, de l’organisation Plan International Vietnam, de l’organisation CARE International au Vietnam et du Centre de recherche sur les initiatives de développement communautaire (RIC).La phase II de ce programme, financée par l'ambassade d'Irlande au Vietnam, devrait être mise en œuvre entre septembre 2023 et août 2028. Le programme vise à améliorer la qualité de vie des minorités ethniques extrêmement difficiles dans six communes des districts de Dakrong et Huong Hoa, province de Quang Tri), quatre communes des districts de Da Bac et Lac Son, province de Hoa Binh et cinq communes des districts de Xin Man et Vi Xuyen, province de Ha Giang.S'exprimant lors du séminaire, Seán Farrell, ambassadeur adjoint d'Irlande au Vietnam, a souligné qu’il s'agissait de l'un des programmes les plus importants de l'Irlande au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Le programme contribue à la mise en œuvre de programmes nationaux ciblés pour les zones montagneuses et les communautés ethniques minoritaires. Le contenu du programme s'appuie sur les activités d'assistance aux communautés ethniques minoritaires et aux groupes vulnérables mises en oeuvre depuis longtemps par Irlande au Vietnam.Selon Hoang Gia Long, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Ha Giang, le programme contribue à aider les communautés ethniques et les groupes de population vulnérables à accéder aux services de base et à participer aux modèles de développement économique pour être plus indépendants dans la vie, améliorer leur position dans famille, communauté et société.Mme Le Quynh Lan, directrice nationale par intérim de Plan International Vietnam a souligné que grâce au programme, les communautés de minorités ethniques, en particulier les filles, les personnes handicapées et les femmes de 15 communes extrêmement difficiles de trois provinces, avaient vu leur capacité améliorée pour pouvoir réagir et s'adapter au changement climatique. Ils seront également plus indépendants dans la vie, amélioreront ainsi leur position dans la famille, la communauté et la société. - VNA