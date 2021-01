La province de Quang Tri touchée lourdement par les innondations. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, a rencontré ce vendredi 15 janvier à Hanoï, Pranay Verma, l'ambassadeur indien au Vietnam et a reçu de produits d’assistance accordés par le gouvernement indien à la population du Centre, touchée récemment des inondations et des glissements de terrain.

Le diplomate indien a exprimé sa sympathie et partagé les pertes en vie humaine et en bien causées par les tempêtes et les inondations survenues dans les provinces du Centre du Vietnam. Il a espéré que 3.000 ensembles d'objets personnels offerts par le gouvernement indien aideront les habitants du Centre du Vietnam à surmonter les difficultés et à stabiliser rapidement leur vie.

Nguyen Quoc Dung a hautement apprécié le geste précieux du gouvernement et du peuple indiens en faveur du gouvernement et du peuple vietnamiens, estimant que l’action renforcera leurs sentiments intimes entre les deux pays.



Discutant des relations bilatérales, les deux parties sont convenues de promouvoir les mesures pour mettre en œuvre les résultats de l’entretien virtuel entre les deux Premiers ministres vietnamien et indien, le 21 décembre 2020 ; réaliser les objectifs et engagements dans la «Déclaration sur la Vision conjointe Vietnam-Inde sur la paix, la prospérité et le peuple», «Programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde pour la période 2021 - 2023 ". - VNA