Un cours de pratique à l’école Lilama 2, dans la province de Dông Nai (Sud).

Hanoi (VNA) - Chaque année, l’École supérieure internationale de technologie Lilama 2 forme des milliers d’étudiants dans différents secteurs. Elle est l’un des cinq établissements bénéficiant d’aides financières de l’Agence française de développement.



Créée en 1986, l’École supérieure internationale de technologie Lilama 2 se trouve dans le district de Long Thành de la province méridionale de Dông Nai. Depuis 2010, elle est placée sous la tutelle du ministère de la Construction.



Avec 4.500 étudiants et plusieurs coopérations internationales, Lilama 2 figure parmi les centres de formation les plus innovants du pays. Elle est l’une des premières écoles de formation professionnelle à bénéficier d’une pleine autonomie financière.



L’école forme à une vingtaine de métiers et offre différents types de qualifications: diplômes d’ingénieur et d’études professionnelles, certificats de technicien et pour des formations techniques de courte durée.



Environ 6,6 millions d’euros pour l’E-building



Lilama 2 est l’une des cinq unités bénéficiant des aides financières de l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre du 2e projet de formation professionnelle de cet organisme au Vietnam, d’un fonds total de 25 millions d’euros. Les aides accordées par cette caisse française (construction, équipement et assistance technique) ont permis à cinq écoles professionnelles de devenir des centres d’excellence et de délivrer des formations alignées sur le modèle français. Lilama 2 a bénéficié de 6,6 millions d’euros pour construire le bâtiment E-building et adapter aux normes françaises les filières de soudage et de télécommunications.



"Cela fait plus de 20 ans que l’on a des formations professionnelles au Vietnam. On a construit dix écoles professionnelles et Lilama 2 est une nouvelle école réalisée avec le Vietnam", affirme Fabrice Richy, directeur de l’AFD au Vietnam.



Inauguré le 10 mai 2019 au sein de l’école Lilama 2, le bâtiment E-building répond à deux objectifs. Premièrement, c’est un modèle pour le dispositif de formation professionnelle vietnamien, avec des filières dédiées aux nouvelles technologies. Deuxièmement, ce bâtiment est respectueux de l’environnement et prouve que les économies d’énergies sont possibles dans tous les secteurs.



"Grâce aux financements de l’AFD, Lilama 2 a pu construire l’E-buiding, un bâtiment d’efficacité énergétique et qui est adapté aux normes françaises dans les filières de soudage et de télécommunications, en partenariat avec l’aéroport de Long Thành. C’est une valeur ajoutée certaine: notre programme de formation est toujours en partenariat avec le milieu entreprenarial", révèlé Nguyên Khanh Cuong, recteur de l’école Lilama 2.



Renforcement de la coopération avec l’AFD



Ces dernières années, la coopération entre l’AFD et Lilama 2 où s’est resserrée dans le cadre du projet financé par l’AFD. Les deux parties ont régulièrement participé à des séances de travail communes afin de concrétiser leurs objectifs.



Pour les étudiants, la coopération franco-vietnamienne constitue une véritable opportunité. "J’apprécie hautement la qualité de la formation. Les cours sont basés sur le programme français, et donc la théorie est reliée étroitement à la pratique. Les étudiants ont l’occasion de s’habituer au travail en équipe et à des équipements à la pointe de la modernité. Je souhaite à ma sortie trouver immédiatement un emploi adapté à ma formation", confie Trân Minh Tâm, étudiant au Département des télécommunications.



Espérons qu’à l’avenir, avec l’aide française, Lilama 2 sera toujours un établissement d’excellence, en mesure de former des élèves de niveau BTS aux métiers de pointe du secteur. -CVN/VNA