Photo : VNA

Thua Thien-Hue (VNA) - Le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam a lancé le 10 janvier à Hue (Centre) le projet d’aide d'urgence aux habitants touchés par le COVID-19 au Vietnam.

D’un coût total d’un million de dollars, le projet, financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), est mis en œuvre dans 40 localités de 10 villes et provinces du Centre, à savoir Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien - Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh et Phu Yen, bénéficiant à 37.300 personnes (plus de 12.000 familles). Les activités d’assistance se dérouleront jusqu'en avril 2022.

Selon le chef du Comité de gestion des catastrophes du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam, Tran Sy Pha, le projet revêt une signification importante pour les habitants du Centre, notamment dans le contexte d'évolutions complexes de l’épidémie et de l'apparition d’un nouveau variant. Il aidera à résoudre en temps opportun les besoins alimentaires nécessaires de la population. A cela s'ajouteront des activités de communication sur l'assainissement et l'approvisionnement en eau courante pour sensibiliser la population et prévenir la transmission des maladies.

Selon une récente enquête menée par la Croix-Rouge du Vietnam, ces localités mentionnées sont les plus touchées par l'épidémie de COVID-19, les catastrophes naturelles en 2020. –VNA