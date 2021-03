Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – La Banque mondiale (BM) vient de signer un accord d'aide non remboursable d'une valeur de 740.000 d’AUD (dollars australiens) avec la Banque d'État du Vietnam, dans le cadre du Partenariat stratégique entre l'Australie et le Groupe de la BM au Vietnam pour la deuxième phase, selon la banque.

Cet accord vise à soutenir la mise en œuvre d'une enquête nationale sur l'utilisation du temps, ce pour fournir ainsi les données d'appui à l'élaboration des politiques sur le genre.



L'enquête fait partie du projet d'autonomisation économique des femmes vietnamiennes, mené par l’Office générale des statistiques auprès de 6.000 hommes et femmes à travers le pays pour collecter des données sur leurs utilisation du temps.



L'enquête a réalisé des analyses complètes, fondée sur des données et des preuves sur des défis en matière d'égalité des sexes ; fourni également un soutien politique et d'investissement pour résoudre ces problèmes.



Mme Carolyn Turk, directrice de la BM au Vietnam, a estimé que malgré de nombreux progrès dans l'amélioration de l'égalité des sexes dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation économique, le Vietnam doit encore faire face à de nombreux défis persistants en la matière. L'élaboration d'un ensemble complet de données sur le genre joue un rôle important pour surveiller les écarts entre les sexes et concevoir des solutions efficaces.



Le Vietnam a développé un ensemble national d'indicateurs de développement du genre en 2011, mais près des deux tiers de ces indicateurs ne sont pas classés par sexe. Pendant ce temps, les indicateurs d'utilisation du temps sont également complètement absents.

Mme Robyn Mudie, ambassadrice d'Australie au Vietnam, a constaté que l'une des principales raisons pour lesquelles 40% des femmes ne participaient pas au marché du travail vietnamien était de prendre soin de la famille. Cette enquête fournira davantage des données sur le temps consacré aux emplois non rémunérés et servira de base à une redistribution plus satisfaisante d’emplois, pour l'égalité et pour l'économie.



L'Australie s’est réjouie d'aider le gouvernement du Vietnam et le Groupe de la BM à réaliser cette enquête. -VNA