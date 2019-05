Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale (BM) a approuvé le 17 mai un crédit de 125 millions de dollars pour aider Hô Chi Minh-Ville à améliorer les fondements institutionnelles au service de son développement urbain durable.

Il s’agit de la première opération d’appui budgétaire de la BM à une entité sous-nationale au Vietnam, marquant un changement stratégique dans ses activités de coopération, passant d’investissements sectoriels à l’appui de réformes politiques et institutionnelles intersectorielles.



Ce programme vise à supprimer les goulets d’étranglement institutionnels et permettra à la mégapole du Sud de relever certains de ses défis les plus pressants en matière de gouvernance urbaine. Il aura retombées positives non seulement à Ho Chi Minh-Ville, principal moteur de la croissance nationale avec un cinquième du PIB vietnamien, mais aussi sur l’ensemble de l’économie vietnamienne.

Le directeur de la BM pour le Vietnam, Ousmane Dione, a déclaré qu'en tant que mégalopole émergente et pôle commercial offrant d'importantes opportunités, Ho Chi Minh-Ville est également confrontée à de nombreux défis urbains graves.



«Une gestion efficace de la croissance urbaine rapide nécessite une gouvernance urbaine efficace et intégrée ainsi que des investissements suffisants dans les infrastructures urbaines et la prestation de services. Ces interventions devront être mises en œuvre dans un environnement fiscal contraint, renforçant ainsi le besoin urgent d'une mobilisation et d'une allocation efficaces des ressources », a-t-il ajouté.



Le programme s'articule autour de trois piliers: informations spatiales intégrées et transparentes au service de la gestion urbaine; amélioration des capacités de gestion des actifs du secteur public ; prestation améliorée des services municipaux prioritaires.



Ce crédit est fourni par l'Association internationale de développement (IDA).- VNA