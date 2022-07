Photo d'illustration: nongnghiep.vn



Cân Tho (VNA) – Le salon Agritechnica Asia Live 2022 se tiendra du 24 au 26 août dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, destiné à stimuler l’agriculture durable en appliquant des technologies avancées, a-t-on appris jeudi 30 juin d’une conférence de presse à Cân Tho.



Placé sous le thème "Mécanisation pour une agriculture durable", le salon comprendra une série d’activités, dont des démonstrations sur le terrain, une exposition dans les secteurs de l’élevage, de l’agriculture, de l’aquaculture et de la sylviculture, des séminaires et conférences sur la mécanisation et la production agricole durable.



La différence par rapport à d’autres éditions est la démonstration de modèles, de technologies et de machines agricoles en plein champ dans le delta du Mékong, a indiqué Lê Quôc Thanh, directeur du Centre national de vulgarisation agricole.



Agritechnica Asia Live est un événement international organisé annuellement dans des pays asiatiques, en vue de promouvoir une agriculture durable grâce à l’application de solutions technologiques avancées, d’échanger des connaissances et expériences entre les pays asiatiques et d’autres partenaires dans l’application de la révolution industrielle 4.0 dans le domaine agricole. –VNA