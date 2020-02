Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a autorisé 460 entreprises américaines spécialisées dans la production de viande et de produits à base de viande et 210 autres ayant enregistré d’exporter leurs produits aquatiques au Vietnam, a annoncé le vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, Le Quoc Doanh, en visite de travail aux Etats-Unis.

Le responsable vietnamien a eu une séance de travail, le 24 février aux Etats-Unis, avec Ted A. Mc Kinney, secrétaire adjoint américain à l’agriculture et Grg Doud, ambassadeur du Bureau du représentant américain au commerce, chargé de l’agriculture.

Le Vietnam a aussi autorisé les importations de six fruits frais américains que sont cerises, poires, raisins, pommes, myrtilles et oranges. Le pays continue d’examiner et d’évaluer les risques en matière de quarantaine végétale et de sécurité biologique pour d’autres comme le pamplemousse, l'abricot, la prune… pour accorder bientôt la licence d’importation au pays.

M. Doanh a également demandé au Service d'inspection de la santé animale et végétale (Animal and Plant Health Inspection Service-APHIS) des Etats-Unis de reconnaître rapidement le Centre d'irradiation de Hanoï et la sarl d’irradiation de Toan Phat pour qu’ils puissent participer au processus d'irradiation de fruits frais exportés aux États-Uni et aussi d’autoriser l’utilisation de la mesure de traiter à la vapeur chaude pour ces produits.

Le vice-ministre vietnamien a demandé à l’APHIS de resserrer les mesures de gestion de quarantaine et au Département américain de l’Agriculture d’assister le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural dans l’organisation des formations concernant le programme d’inspection de pangasius, les mesures de quarantaine et aussi de négocier un accord commercial avec le Vietnam pour faciliter les affaires des investisseurs américains et vietnamiens dans l’agriculture et d’autres secteurs.

Selon l’agenda, une délégation du département américain se rendra du 2 au 13 mars au Vietnam pour effectuer une évaluation périodique du "Programme de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments pour des poissons et l’ensemble de siluriformes exportés vers le marché américain».

Du 24 au 29 février, Le Quoc Doanh, à la tête d’une délégation du Vietnam, se rend aux Etats-Unis pour renforcer la coopération et les échanges de produits agricoles. La mission compte 19 entreprises et une association spécialisés dans les céréales, les aliments pour animaux, les produits laitiers et aquatiques, les légumes et fruits, les produits en bois, les produits, les engrais… -VNA