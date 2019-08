Un maïs ravagé par la légionnaire d’automne dans la province de Thai Nguyen. Photo : VNA

Thai Nguyen (VNA) – Un colloque international sur la légionnaire d'automne s’est tenu le 16 août dans la ville de Thai Nguyen, province éponyme du Nord, avec la participation de spécialistes de différents pays.

Cet événement, organisé par l’Académie vietnamienne des sciences agricoles (VAAS), le Département de protection végétale et le groupe Bayer, a réuni des experts en provenance du Pakistan, d’Inde, d’Indonésie, de Thaïlande, des Philippines, et bien sûr, du Vietnam.

Selon la FAO, la légionnaire d’automne, ou Spodoptera frugiperda, est un insecte originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques. Si sa présence n’est pas bien gérée, l’insecte peut causer des dommages importants aux cultures,. Elle s’attaque de préférence au maïs, mais peut se nourrir sur plus de 80 espèces de cultures, notamment riz, sorgho, millet, canne à sucre, cultures maraîchères et coton. Elle a été détectée pour la première fois en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest début 2016 et s’est propagée rapidement dans pratiquement toute l’Afrique subsaharienne. En juillet 2018, la légionnaire d’automne a été détecté en Inde et au Yémen.

Au Vietnam, le papillon est apparu début 2019 et a ravagé plus de 18.000 hectares de maïs, selon le Département de protection végétale. Plusieurs programmes d’action ont été lancés pour lutter contre ce ravageur. -VNA