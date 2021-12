Phnom Penh, 10 décembre (VNA) – Le fonds de soutien communautaire de l'ambassade du Vietnam et la succursale de la Banque vietnamienne pour l'Agriculture et le Développement rural ( Agribank ) au Cambodge ont remis le 9 décembre une somme de 16.180 dollars à la filiale de l'Association Khmer-Vietnam dans la province de Kandal pour financer la construction de son nouveau siège et la modernisation de son école.

Lors de la cérémonie de remise du fonds. Photo : VNA

Sur la somme, Agribank a fait un don de 8.000 dollars en réponse à l'appel à l'aide sociale de l'ambassade du Vietnam au Cambodge pour aider les filiales de l'Association à construire des sièges sociaux et des maisons communautaires. Les filiales de Pursat et Kampong Cham seront les prochains à recevoir un soutien similaire.Actuellement, neuf sections de l' Association Khmer-Vietnam n'ont pas de siège ou de maison communautaire.S'exprimant lors de la cérémonie, Pham Thanh Thuy, vice-président et secrétaire général de l'Association a remercié le Parti, l'État et les entreprises vietnamiennes opérant au Cambodge, notamment Agribank, pour avoir soutenu la construction d'écoles pour les enfants de Cambodgiens d'origine vietnamienne à Kandal notamment et au Cambodge en général. - VNA