Collecte des déchets à Hue. Photo: VGP

Hanoï (VNA) - "Une seule Terre" est non seulement le thème de la Journée mondiale de l'environnement en 2022, mais aussi un message très significatif, rappelant à chacun de nous qu'il n'y a qu'une seule «maison naturelle commune» qui doit être protégée. Alors, travaillons ensemble, agissons ensemble pour la Terre verte!



En réponse à la Journée mondiale de l'environnement (5 juin) et à la Semaine de la mer et des îles du Vietnam 2022 (du 1er au 8 juin), une kyrielle d’activités ont été lancées et organisées dans de nombreuses localités dans le pays.



À Da Nang, les autorités locales ont appelé les habitants à participer au programme de plantation d’un milliard d'arbres dans cette localité ; à participer au mouvement «Dimanche vert - propre - beau» via des activités d’assainissement des quartiers et des rues, la collecte et le tri des déchets… ; à dire "non" aux articles plastiques à usage unique ; à ne pas commercialiser et consommer d'animaux et de végétaux sauvages…



De plus, la ville met l'accent sur les activités éducatives en faveur des élèves sur la protection de l'environnement, l'amour de la nature, la conservation de la biodiversité de la ville...



Le 5 juin, la ville de Hue s’est coordonnée avec le Fonds mondial pour la nature au Vietnam (WWF-Vietnam) pour lancer la campagne de communication "Une seule Terre".



A travers l'événement, le WWF-Vietnam et ses partenaires appellent la communauté à agir ensemble pour protéger l'environnement, réduire la pollution, en particulier la pollution plastique, et faire de Hue une "Ville de la réduction du plastique", avec une réduction de 30% de la quantité de déchets plastiques rejetés dans l'environnement en 2024 et 2030, pour l'objectif final de zéro déchets plastiques dans la nature.



Autres activités lancées : recycler d'anciens objets par des activités créatives de peinture et de décoration ; fabriquer des produits artisanaux à partir de déchets plastiques ; augmenter le taux de recyclage des déchets via les activités «échanger des ordures contre des cadeaux», «fabriquer les papiers à partir de paille» ; privilégier l'utilisation de produits respectueux de l'environnement à base de matières naturelles comme la paille, la vannerie, des produits en papier au lieu des produits en plastique.



Se déroulant du 5 juin au 31 octobre 2022, le programme "Avançons ensemble pour l'avenir" lancé par la province de Soc Trang encourage à marcher ou à faire du vélo quotidiennement au lieu de prendre sa moto ou des véhicules utilisant des énergies fossiles. Cela contribuera à réduire les émissions de CO2 dans l'environnement et à améliorer la conscience des habitants pour l'équité et la justice climatique.



Selon le comité d'organisation, ce programme devrait attirer au moins 4.000 participants et enregistrer une distance totale de plus de 10 fois le diamètre de la Terre. Cela permettra de réduire d'environ 46 tonnes les émissions de carbone dans l'environnement.-CPV/VNA