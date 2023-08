Des jeunes de la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), collectent les déchets sur la plage de la commune de Nhon Ly. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a appelé les ministères, les secteurs, les organisations sociopolitiques, les Comités populaires des provinces et des villes au ressort central et les entités concernées, à organiser des activités en réponse à la campagne « Clean Up the World » 2023.



Par conséquent, les provinces et les villes côtières sont invitées à intensifier les activités de collecte des déchets sur les plages et les zones côtières…



Les entités, organisations et localités sont appelées à renforcer la communication pour sensibiliser les habitants à la protection de l'environnement et les encourager à trier les déchets et à utiliser des produits respectueux de l'environnement…



Les informations et les documents de communication de la Campagne sont publiés sur le portail d'information électronique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, à l’adresse http://www.monre.gov.vn/ ; et sur celui du Centre de communication sur les ressources naturelles et l'environnement, à l’adresse https://monremedia.vn/.



En septembre 1993, la première Journée « Clean Up the World Day » (Nettoyons la planète) a eu lieu, marquant la transition d'une initiative australienne vers un événement véritablement mondial. Chaque année, « Clean Up the World » a lieu au troisième week-end de septembre et mobilise environ 35 millions de bénévoles dans 120 pays, ce qui en fait l'une des plus grandes campagnes environnementales communautaires au monde.

Le Vietnam y participe depuis 1994. -VNA