Zone écologique de Trang An, province septentrionale de Ninh Binh. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - Pendant les quatre jours fériés du 28 avril au 1er mai, la province septentrionale de Ninh Binh a accueilli environ 430.000 touristes dont 27.000 étrangers, soit une hausse respective de 12% et de 10,7% en glissement annuel.

Les sites les plus visités étaient la zone des vestiges historiques de l'ancienne capitale de Hoa Lu, les zones écologiques de Trang An et Thung Nham, la pagode de Bai Dinh, le parc national de Cuc Phuong.

Dans le même laps de temps, le nombre de visiteurs dans la province de Quang Tri (Centre) a connu une forte croissance, surtout dans les sites suivants : les plages Cua Tung et Cua Viet, l’île de Con Co, les sites historiques près du pont Hiên Luong enjambant la rivière de Bên Hai, les tunnels souterrains de Vinh Moc, la citadelle ancienne de Quang Tri. Plus de 42.000 touristes sont arrivés à Quang Tri, soit 10.000 de plus par rapport à la même période de l'année dernière.

Ces quatre derniers jours, la province de Binh Thuan (Centre) a attiré environ 57.000 visiteurs (+2,14% sur un an), dont 9.100 étrangers.

La province de Ninh Thuan (Centre), elle, a reçu plus de 22.500 touristes (+16,5%). -VNA